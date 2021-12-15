تونس – أفادت الجريدة الرسمية التونسية، اليوم بأن الجزائر قدمت لتونس قرضا بقيمة 300 مليون دولار.

وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التونسية مرسوم يتعلق بـ”الموافقة على البروتوكول المالي المبرم بتاريخ 9 ديسمبر 2021″، بين حكومتي البلدين وينص على “منح قرض لفائدة الجمهورية التونسية بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي”.

وكانت رئيسة حكومة التونسية، نجلاء بودن، قالت الشهر المنصرم إن البلدين يعملان من أجل الانطلاق في “استراتيجية متكاملة” في العلاقات الثنائية بينهما.

يذكر أن الرئاسة الجزائرية أعلنت في وقت سابق من اليوم أن الرئيس عبد المجيد تبون سيزور تونس، غدا الأربعاء، بدعوة من نظيره التونسي قيس سعيد.

المصدر: “رويترز” + قناة “نسمة” التونسية