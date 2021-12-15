ليبيا – دعا رئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب سليمان الحراري السلطات الليبية وأبرزها مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتهم والتحدث بشكل صريح وحاسم إلى الشعب الليبي بعدم إمكانية إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر .

الحراري وفي بيان له نشره المكتب الإعلامي لمجلس النواب، أبدى استغرابه وأسفه من عدم صدور أي موقف رسمي بالخصوص، بالرغم من وجود معطيات قوية تشير إلى ضرورة تأجيل موعد الانتخابات، داعيًا رئيس المفوضية العليا للانتخابات للتصريح بشكل علني وواضح عن عدم القدرة على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر من الجانب الفني.

وأضاف الحراري أن رئيس الوزراء ووزير الداخلية مطالبان بالإقرار بتقصيرهما الكبير فيما يتعلق بتأمين العملية الانتخابية، وأن ما تعرضت له المحاكم من اعتداء، وكذلك إغلاق مراكز الاقتراع في الأيام الماضية هو خير دليل، وأنه على وزير الداخلية أن يوضح أن الوزارة غير قادرة حاليًا على تأمين الانتخابات القادمة وضمان نزاهتها .

وأكد الحراري بأن بعثة الأمم المتحدة دورها تقديم الدعم الفني للسلطات الليبية، وليست الوصاية عليها أو على إرادة الشعب الليبي، وعلى البعثة الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية او الانحياز لطرف ما.

وأشار إلى أن إصرار البعثة على خلق أجسام سياسية موازية والتعامل معها وتجاوزها لمجلس النواب المنتخب هو ما زاد الأزمة تعقيدًا، بالإضافة الى تجاوز المسار الديمقراطي.

الحراري طالب البعثة بنشر نتائج التحقيق بخصوص قضية الرشى التي تم منحها لبعض أعضاء لجنة الحوار السياسي.

واختتم رئيس لجنة الشؤون الداخلية بأنه من حق الشعب الليبي أن يعلم بكل مستجدات العملية الانتخابية وألا يتم تضليله وتغييب الحقائق عنه، داعيًا المجتمع الدولي إلى احترام إرادة الشعب الليبي وتقديم كل عون لإجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية.