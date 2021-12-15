ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضواه عبد الله اللافي وموسى الكوني بصفة القائد الأعلى للجيش رئيسَ أركان الوفاق الفريق أول محمد الحداد.

بيان صحفي صادر عن المجلس طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن اللقاء بحث أوضاع الوحدات وآخر مستجدات توحيد المؤسسة العسكرية، ووضع آليات واضحة للتوحيد والإسراع في بناء الجيش الموحد، بعيدًا عن كل التجاذبات السياسية ودعم جهود قيام الدولة المدنية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض.

وتدارس الـ4 ملف تأمين الحدود ومحاربة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة ووضع خطط لتنظيم التشكيلات المسلحة، فيما أشادت القيادة العليا للجيش بلقاء الحداد مع رئيس الأركان العامة الفريق أول عبد الرازق الناظوري، كخطوة مهمة نحو توحيد المؤسسة العسكرية لتكون صمام أمان وأمل جديد لبناء الدولة.