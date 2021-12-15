ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية عماد السايح الثلاثاء السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو والوفد المرافق له، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات آخر المستجدات والتطورات في المشهد السياسي وسبل دعم المجتمع الدولي للانتخابات القادمة، لكي تنعقد في أجواء سلمية وتحظى بالقبول والمصداقية.

بدوره، أكد جوزيبي على دعم حكومته للانتخابات المقبلة، مثمناً جهود المفوضية في هذه المرحلة الصعبة وسعيها الحثيث لتنفيذ إرادة الشعب الليبي وتطلعاته نحو السلام والاستقرار.

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