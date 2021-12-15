ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أمس الثلاثاء سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيا تامر مصطفى.

الاجتماع استعرض وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمفوضية جملة من الملفات المتعلقة بالشأن الانتخابي وسبل دعم دول الجوار للانتخابات المرتقبة، لما تعكسه على سلم واستقرار المنطقة العربية، كما ناقش الاجتماع التسهيلات التي يمكن أن تقدمها الحكومة المصرية في سبيل تمكين الليبيين المقيمين على الساحة المصرية من المشاركة في عملية الاقتراع.

ومن جهته أكد السفير تامر مصطفى دعم حكومته للمسار الديمقراطي في ليبيا، مشيدًا بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمين عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.