واشنطن – طوقت قوات الأمن الأمريكية، مساء الثلاثاء، شارعا أمام السفارة الروسية لدى واشنطن بسبب طرد مشبوه تم إلقاؤه فوق السياج.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن ممثل للشرطة الأمريكية أنها لا تسمح بدخول أحد إلى المنطقة المطوقة حتى التأكد من أن الطرد المشبوه لا يمثل تهديدا.

وأفادت الوكالة بوصول عدد من سيارات الإطفاء إلى مقر السفارة الروسية في إطار الإجراءات القياسية التي يتم اتخاذها في الولايات المتحدة عند رصد أي طرد مشبوه.

وأكدت إدارة شرطة واشنطن إغلاق الطرق المجاورة للبعثة الدبلوماسية الروسية أمام حركة المرور بسبب النشاط المستمر لعناصر الأمن.

وقالت إدارة شرطة العاصمة الأمريكية عبر موقع “تويتر” إن هناك نشاطا مستمرا لعناصرها في منطقة من طريق تونلاو، بين شارعي كالفرت و39 في كلا الاتجاهين.

المصدر: “تاس” + وكالات