ليبيا – أكد عضو مجلس النواب الهادي الصغير، أن صدور قانون هيكلة النظام القضائي جاء بناء على كتاب من المجلس الأعلى للقضاء في السابع من ديسمبر الجاري، طالب فيه بالتعديل وتفعيل القانون.

الصغير وفي تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء أمس الثلاثاء أشار إلى أن القانون صدر في جلسة عادية وقع على محضرها رئيس المجلس، عقيلة صالح، وكانت مقررة الجلسة النائبة صباح جمعة، في العشرين من سبتمبر ألفين وتسعة عشر، بعد تقديم المقترح في ألفين وثمانية عشر، وكان النواب وقتها يرون عدم إصداره مراعاة لظروف البلاد السياسية.