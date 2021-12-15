ليبيا – حذر رئيس الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي من وصول الشبكة الكهربائية لمعدلات خطرة في نمو معدل استهلاك الطاقة إلى نحو 12%.

العبدلي في تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء “رويترز” على هامش مشاركته في ورشة عمل بعنوان “الطلب المحلي على الغاز الطبيعي الوضع الحالي والاحتياجات المستقبلية” اطلعت عليها صحيفة المرصد، أكد أن هذا النمو السنوي يعد ضخمًا في دولة مثل ليبيا.

وتابع العبدلي: إن ليبيا عانت من عدة مشاكل سياسية في وقت تعمل فيه الشركة بالشراكة مع مؤسسة النفط بطرابلس لإنتاج الطاقة الكهربائية عبر تعاقدها مع شركات عاملة مع المؤسسة فضلا عن التعاقد مع شركة “توتال” الفرنسية لإنتاج 500 ميغاواط من الطاقة المتجددة.