الكشف عن حكم المباراة المرتقبة بين مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب (صورة)

الكشف عن حكم المباراة المرتقبة بين مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب (صورة)

تونس – أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم أن الاتحاد الدولي “الفيفا” اختار الحكم الإيراني علي رضا فغاني، لإدارة مباراة تونس ومصر في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب “قطر 2021”.

وسيساعد فغاني في إدارة هذه المباراة الحاسمة كل من مواطنه محمد رضا عبد الفضيل والألماني كريستيان جيتالمان، فيما سيكون الأوروغوياني أندرياس ماتونتي كابريرا حكما رابعا.

يذكر أن الحكم الإيراني علي رضا فغاني، سبق له أن أدار لقاء منتخب تونس وموريتانيا، في بطولة كأس العرب الحالية، وتحديدا بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، والتي انتهت بفوز “نسور قرطاج” بنتيجة 5-1.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين “الفراعنة” و”نسور قرطاج” غدا الأربعاء في تمام الساعة 18:00 على أرضية ملعب “974” الذي تتسع مدرجاته لـ40 ألف متفرج.

وحجز منتخب تونس مقعدا له في “المربع الذهبي” للبطولة، على حساب نظيره العماني بفوزه عليه 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب “المدينة التعليمية” بمدينة الريان القطرية.

بينما تأهل منتخب مصر “الفراعنة” إلى الدور قبل النهائي لكأس العرب 2021، على حساب نظيره الأردني، إثر فوزه عليه 3-1 بعد تمديد اللقاء الذي جمعهما السبت الماضي، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

وتستضيف قطر النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم حتى الـ18 من ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبا، وصل منها 4 فرق للمربع الذهبي، هي منتخبات مصر وتونس والجزائر وقطر.

المصدر: RT