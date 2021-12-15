ليبيا – التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني الثلاثاء مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الليبية ستيفاني وليامز.

الكوني أكد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على ضرورة وأهمية إجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر.

وقال الكوني :”خلال الجلسة التشاورية مع المستشارة ستيفاني وليامز شددت على ضرورة وأهمية إجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر ،فذلك انتظار شعب، وحاجة تاريخية لليبيا لأن تختار رئيساً واحداً يقودها محاور بذاته مع العالم كافة، قد يبدو ذلك رهاناً عسيراً، لكنه الأجدر بالالتزام وهو ما سيصنع الفرق”.