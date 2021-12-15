ليبيا – التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي أمس الثلاثاء المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالشأن الليبي، ستيفاني ويليامز، التي ثمنت جهود المجلس الرئاسي لإنجاح العملية السياسية وترتيبات إجراء الاستحقاق الانتخابي.

اللقاء استعراض بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي جهود البعثة الأممية، لحل الأزمة الليبية، والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية وسبل تذليلها.

بدوره، أكد اللافي خلال اللقاء، أن إجراء الاستحقاق الانتخابي ونجاح مشروع المصالحة الوطنية سيسهمان بشكل مباشر في الوصول بليبيا إلى بر الأمان.

من جهتها، أكدت وليامز على ضرورة الالتزام بمخرجات الحوار السياسي، وإجراء الانتخابات لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة وديمقراطية، مشيرةً إلى أهمية دعم مبادرات اللجنة العسكرية المشتركة ” 5+5″، لضمان أمن واستقرار البلاد.

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