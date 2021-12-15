يبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء حصيلة يوم أمس الثلاثاء، بتسجيل 488 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 7حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 99 حالة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 12بالمائة، من أصل 4040 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 920 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 367083 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 7157حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5576 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1800442 والمطعمين بالجرعة الثانية 767126.