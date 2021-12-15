ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان أمس الثلاثاء، المستشارةَ الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز بالعاصمة طرابلس.

المشري قال بحسب مكتبه الإعلامي إن المجلس تنبأ مسبقًا بحالة الانسداد التي وصلت إليها العملية الانتخابية، وأن السبب فيما تم الوصول إليه من انسداد هي القوانين المعيبة التي أصدرتها رئاسة مجلس النواب، ومفوضية الانتخابات التي حاولت تطبيقها، والمجلس الأعلى للقضاء الذي أصدر لوائح مخالفة للتشريعات المنظمة لعمل المجلس.

ورأى المشري أن المخرج من كل هذا هو إيجاد قاعدة دستورية، والتوافق على قوانين انتخابية.