ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري عدم إحالتهم أي قانون حول هيكلة القضاء لأي جهة.

النويري وفي تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء، نوه إلى أن مجلس النواب لم يتدخل في القضاء ولن يتدخل، وما يحدث سببه أعضاء السلطة القضائية أنفسهم.

وأشار إلى أن مجلس النواب عاكف على تصحيح الأوضاع بما يتوافق مع القانون.

النويري أكد أن المؤسسة القضائية هي صمام الأمان والحصن الأخير لكل الليبييـن، معربًا عـن أمله بأن يتحلى الجميع بالمسؤولية وصون القضـاء وإبعـاده عن المماحكات السياسية.