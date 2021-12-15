انطلاق اللقاء بين زعيمي أرمينيا وأذربيجان ورئيس المجلس الأوروبي في بروكسل

انطلاق اللقاء بين زعيمي أرمينيا وأذربيجان ورئيس المجلس الأوروبي في بروكسل

بروكسل – انطلقت في العاصمة البلجيكية امس الثلاثاء اللقاء بين الزعيمين الأرمني والأذربيجاني ورئيس المجلس الأوروبي، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء الأرمني.

وقال المكتب إن “لقاء رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان والرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيس أذربيجان إلهام علييف انطلق في بروكسل”، دون الكشف عن تفاصيل.

يذكر أن باتشينيان وعلييف حضرا إلى بلجيكا للمشاركة في أعمال قمة “الشراكة الشرقية” للاتحاد الأوروبي.

وفي 20 نوفمبر الماضي أعلنت وزارة خارجية أذربيجان إن باكو وافقت على اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن عقد اجتماع لزعيمي أذربيجان وأرمينيا في إطار قمة “الشراكة الشرقية” في بروكسل.

المصدر: “نوفوستي”