بوتين يدعو لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة و”الناتو” للتوصل إلى ضمانات أمنية

بوتين يدعو لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة و”الناتو” للتوصل إلى ضمانات أمنية

روسيا – شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي للتوصل إلى ضمانات أمنية.

جاء ذلك خلال مباحثات عقدها بوتين مع الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو حول الوضع في أوكرانيا وعدد من المسائل، منها المباحثات الأخيرة بين الرئيسين الروسي والأمريكي.

وجاء في بيان للكرملين، أن “الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس فنلندا سولي نينيستو. حيث تم خلالها إيلاء اهتمام رئيسي للقضايا المتعلقة بالأزمة الأوكرانية”.

وتابع البيان، “وقدم الرئيس الروسي (لنظيره الفنلندي) أيضا تقييما مبدئيا للوضع حول أوكرانيا مع التأكيد على أهمية التنفيذ الكامل وغير المشروط لحزمة إجراءات مينسك من قبل كييف”.

كما أشار بوتين أيضا بحسب البيان إلى أن “السلطات الأوكرانية، في انتهاك لاتفاقيات مينسك، تعتمد بشكل متزايد على أساليب القوة، بما في ذلك استخدام الأسلحة الثقيلة والمركبات الهجومية بدون طيار في دونباس”.

ونوه بوتين في محادثاته مع رئيس فنلندا بأن دعوات روسيا لحلف الناتو تتماشى مع مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة (المنصوص عليه في وثيقة هلسنكي النهائية لعام 1975 وميثاق إسطنبول لعام 1999)”، وشدد بوتين على ضرورة إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لوضع ضمانات أمنية قانونية دولية، مع استبعاد المزيد من تقدم الحلف شرقا ونشر أنظمة أسلحة تهدد روسيا على أراضي أوكرانيا. والدول المجاورة الأخرى.

من جانب آخر لفت بيان الكرملين إلى أن الرئيس الروسي أبلغ نينيستو بنتائج المفاوضات مع بايدن.

كما أكد رئيسا روسيا وفنلندا على أهمية زيادة التفاعل بين البلدين في الشؤون الإقليمية، بما في ذلك في الشمال والقطب الشمالي: “نوقش عدد من قضايا الساعة وتم التأكيد على النية لمواصلة تطوير التعاون الثنائي، بما في ذلك المجال التجاري والاقتصادي. بالإضافة إلى أهمية زيادة التفاعل في الشؤون الإقليمية، بما في ذلك في الشمال وفي القطب الشمالي”.

المصدر: تاس