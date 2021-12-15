بوكا جونيورز يتغلب على برشلونة ويتوج بكأس مارادونا في السعودية

بوكا جونيورز يتغلب على برشلونة ويتوج بكأس مارادونا في السعودية

السعودية – توج بوكا جونيورز الأرجنتيني بكأس مارادونا بفوزه على برشلونة الإسباني في المباراة التي جمعتهما امس الثلاثاء على ملعب “مرسول بارك” في العاصمة السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتحت أنظار عائلة مارادونا وأصدقائه والعديد من نجوم منتخب “التانغو” على المدرجات، افتتح الفريق الكتالوني التسجيل في الدقيقة الـ50 عن طريق فيران جوتغلا بلانك.

وعادل للفريق الأرجنتيني إكسيكويل زيبالوس في الدقيقة الـ77 لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الأرجنتيني بنتيجة 4-2.

وتأتي المباراة التي جمعت فريقي مارادونا تخليدا لذكرى الأسطورة الأرجنتيني، الذي لعب في صفوف بوكا جونيورز قبل أن ينتقل إلى برشلونة، ويصبح أحد نجومه.

المصدر: RT