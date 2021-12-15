السعودية – أظهرت بيانات حكومية، اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية ارتفع 1.1% في نوفمبر الماضي، عما كان عليه قبل عام، وأن الزيادة عن الشهر السابق بلغت 0.2%.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن الزيادة السنوية ترجع في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النقل، التي زادت 5.7% بسبب ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 47.9% على أساس سنوي.

وقالت المملكة في ميزانيتها لعام 2022 إنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم هذا العام إلى 3.3% في المتوسط، بسبب تلاشي التأثير الأساسي لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات في يوليو من العام الماضي.

كما توقعت ارتفاع التضخم إلى 1.3% في المتوسط العام المقبل.

المصدر: رويترز