ليبيا – اعترض خفر السواحل الليبيون 28 ألفًا و600 مهاجر غير شرعي في عرض البحر، وأعادهم إلى ليبيا منذ بداية عام 2021، وحتى الـ6 من أكتوبر الماضي.

تقرير إيطالي صدر عن مؤسسة “ميغرانتس” التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين نشرته وكالة أنباء “آكي” الإيطالية واطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذا الرقم غير مسبوق، فالعدد الإجمالي للمهاجرين غير الشرعيين الذين جرى إعادتهم حتى الآن تجاوز الـ100 ألف شخص منذ العام 2016.

وبين التقرير أنه منذ بداية العام 2021 وحتى الـ8 من نوفمبر الماضي بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تمكنوا من الوصول إلى إيطاليا أو مالطا على طريق وسط البحر نحو 56 ألفًا و700، وهو أقل من ضعف عدد الذين جرى اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا بطرق “وحشية” في كثير من الأحيان.