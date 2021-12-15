ليبيا – استقبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الثلاثاء مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز والوفد المرافق لها.

صنع الله أطلع بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط على الأوضاع والتحديات التي يواجهها قطاع النفط الليبي، والتي من أبرزها تراكم الديون و شحّ الموارد المالية التي تحتاجها المؤسسة لتسيير أعمال القطاع والإيفاء بالالتزامات التعاقدية تجاه الشركاء والقيام بأعمال الصيانة اللازمة للبنية التحتية المتهالكة.

وفي هذا الصدد، أعربت المستشارة وليامز عن إعجابها بالعمل الذي وصفته بـ”البطولي والوطني” الذي تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها لأجل الحفاظ على معدلات الإنتاج واستدامته لتأمين المداخيل والموارد المالية للدولة الليبية، بالرغم من كل الصعوبات التي يواجهها قطاع النفط.

وأكدت على ضرورة الحفاظ على نزاهة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط وإبعادها عن أية تجاذبات قد تتسبب في عرقلة عملها الوطني و الفني لتأمين قوت الشعب الليبي، المصدر شبه الوحيد للدخل وهو “النفط”، والذي يمثل 97 ٪ من إيرادات الدولة الليبية.

وأضافت وليامز بأنه يجب دعم مؤسسة النفط والوقوف إلى جانبها للحفاظ على وحدة واستقلال ليبيا والوصول بها إلى بر الأمان.

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