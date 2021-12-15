رئيس مجلس السيادة السوداني: لا تراجع عما تم اتخاذه من إجراءات وسنكمل التحول الديمقراطي

رئيس مجلس السيادة السوداني: لا تراجع عما تم اتخاذه من إجراءات وسنكمل التحول الديمقراطي

السودان – أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إنه لا تراجع عما تم اتخاذه من إجراءات وسيتم استكمال التحول الديمقراطي.

وأضاف البرهان في تصريحات له، أن القوات المسلحة ستبقى وفية للشعب السوداني بهدف الوصول إلى انتخابات حرة. وأشار إلى أن الاتفاق السياسي مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، هو المخرج الآمن لاستكمال مهام الانتقال إلى سلطة مدنية للبلاد.

وقال البرهان: “نعمل على ميثاق يشمل كل القوى السياسية عدا حزب المؤتمر الوطني المنحل”.

وشارك رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم الأربعاء، تخريج دورتي الدفاع الوطني رقم 33 والحرب العليا رقم 21، بأكاديمية نميري العسكرية العليا، بحضور رئيس هيئة الأركان ونوابه ولفيف من قيادات القوات المسلحة.

يذكر أن عبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك، كانا قد وقعا اتفاقا سياسيا بالقصر الرئاسي في الخرطوم، في 21 نوفمبر الماضي.

المصدر: وكالات