ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن الاجتماعات التي تعقد في الآونة الأخيرة هي عبارة عن استعدادات لتشكيل المشهد القادم، وكل طرف يحاول أن يكون له موطأ قدم، متسائلًا: “لكن في صالح من هل مجلس النواب أم مليشيات حفتر أو مجلس الدولة أو الرئاسي والحكومة؟”.

عبد العزيز أضاف خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الإثنين وتابعته صحيفة المرصد: “ما الذي يحصل ولصالح من؟ إذا جاوبنا على هذا السؤال سنعرف ما الذي يحدث، اجتماعات في موسكو لجنة 5+5 وسرت بين الناظوري والحداد، واجتماعات في طرابلس ستيفاني وليامز مع الرئاسي والمفوضية، وتجاوز واضح لمجلس الدولة واجتماع في طرابلس لمجموعة من أعضاء مجلس النواب حتى أعضاء البرلمان من طرابلس لم يحضروها”.

وتابع: “الحاصل هو مشهد إذا اردت أن تصنع منه لوحة لا يمكن أن تكون جميلة جدًا، وأحداث لو أردت أن تركب منها لوحة مفهومة لن تستطيع؛ لأنه لا يوجد بها شيء لله ولا للشعب الليبي، مجلس النواب يصدر هذا المساء قانون رقم 11 لسنة 2022 بشأن إعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء الذي، حسب ما نص عليه القانون الذي خرج اليوم أنه من 2018، وزادوا الاجتماع في 2019، شيء غريب جدًا، الأعلى للقضاء يخرج بقانون، يتبين أن الجلسة في 2018 واستأنفت في 2019، وتطبع الورقة وتصدر في 2021 شيء عجيب. مجلس نواب لم يحدث ويتكرر في تاريخ البشرية، فالمشهد أقل ما يقال عنه أنه هزلي لأبعد الحدود”.

وأردف: “كيف مجلس النواب صاغ انتخابات وقوانين لا يمكن أن تنتج انتخابات سليمة؟ وإذا حدثت انتخابات وفق هذه القوانين فهم الفائزون، وإذا لم تحدث فإننا قاعدين وعندنا المميزات والميزات والأموال والطيران، صاغ قوانين لا يمكن أن تقوم بها انتخابات طبيعية حرة نزيهة مستحيل وحفتر حتى هو شريك بها، العالم يتعامل معنا ونحن جالسون مع أنه بعد اتفاق جنيف القائد الأعلى هو الرئاسي، ولكنه لا يحسب للمجلس الرئاسي ولا غيره، بدليل الاجتماعات التي تحدث ولجنة 5+5، حفتر وميليشياته موجودون في المشهد ومرتباتهم ومميزاتهم وكل يوم يتمددون رغم هزيمتهم النكراء في طرابلس”.

كما رأى أنه لا أحد يعير مجلس الدولة أي اهتمام حتى في خارطة الطريق لا يحسب له حساب، وأعضاء مجلس الدولة غير موجودين، وخالد المشري كل ما عليه هو الخروج في تصريحات، ما يدل على هشاشة مجلس الدولة.

واستطرد حديثه: “عقيلة صالح لا تراه إلا في لقاءات خاصة موزونة ومدروسة، والباقي جماعته ينتشرون في كل الإذاعات وكل قناة يخرجون، مجموعة عقيلة يدافعون عنه وعن وجهة نظره، والرئاسي 3 أشخاص كل يوم أحد منهم يصرح تصريحًا لا علاقة له بالآخر، الأجسام الحالية مستمرة في حال حدثت الانتخابات أم لم تحدث وهذا لصالح كل هؤلاء، والميلشيات باقية وتتمدد، لا يوجد انتخابات يا شعب ليبيا من يوم ما أصدروا القوانين العرجاء وخروج الحكومة ببيان ووزير الداخلية أيضًا. المفوضية مهمتها ليست مراجعة الأحكام بل تطبيقها، ولجنة مجلس النواب تدرس مع المفوضية الصعوبات في تنفيذ الأحكام الصادرة ضد القرارات”!.

عبد العزيز قال: “ما الخطوات التي ستتبناها المفوضية مع المجلس الأعلى للقضاء ومجلس النواب؟ لم تقولوها، ألم تقولوا أنه لا يوجد وقت والملفات كثيرة ولم نستطع مراجعتها، والبطاقات والمستلمون وغير المستلمين، عشرات منها مفقودة! ومن هدد بعض رؤساء اللجان واستلموا منهم بطاقات بالقوة ونحن نحميك وفي ظهرك، أي واحد يساهم في تزوير الانتخابات وأي شخص ولو بكلمة يسأل عنها يوم القيامة، أعظم قول الزور في يومنا هذا هو تزوير الانتخابات”.

ووجه حديثه لحكومة الدبيبة قائلًا: “على الحكومة أن تخرج ببيان وتصريحات لتوضيح ما يجري، أليس فيكم رجل رشيد؟ نحن صبرنا على فايز السراج 6 سنوات ماذا لو بقيتم سنة لنوثق أنفسنا وقوانيننا تكون بالتوافق ومفوضية الانتخابات تكون أمورها جيدة ونبسط الأمن ونضمن ألا يحدث تزوير؟ 24 من ديسمبر ليس موعدًا مقدسًا، بل المقدس أن نجري انتخابات حرة نزيهة تنقذ البلاد مما هي فيه وللدولة الحقيقية القائمة”، بحسب قوله.

وأشار إلى أن “بيان مناصري الحق الذين قاموا بصورة كبيرة لخليفة حفتر ويدعمون به ليكون رئيسًا لليبيا، وفي حال لم تقم الانتخابات وتتعطل سيحثون الشعب الليبي لإسقاط كل المؤسسات السياسية والانقلاب، هذا نتيجة التعبئة الإعلامية والتحريض، أحيي آمال بوقعيقيص لأنها كانت واضحة جدًا وقالت العيب ليس في المفوضية بل بالقوانين المعيبة التي وضعها مجلس النواب، نعم لا أتفق معها ولا تتفق معي لكنها نطقت بالحقيقة، حتى عبد الرزاق العرادي الذي نختلف معه قال كلام أحييه عليه وهؤلاء شخصيات من لجنة الـ 75”.

وفي الختام بيّن أن مشكلتهم ليست مع الحكومة بل مع مجلس النواب الذي له 7 سنوات يدمر ليبيا ويقتل الليبيين هو وخليفة حفتر، أما حكومة الوحدة الوطنية فلم تدمر البلاد، بحسب زعمه.