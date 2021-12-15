روسيا – صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن لدى روسيا علاقات متطورة ومبنية على الاحترام المتبادل مع جميع الدول العربية بدون استثناء، وتم تجاوز مخلفات الماضي الأيديولوجية.

وقال لافروف في مقابلة مع قناة TeN المصرية، نشر نصها على موقع الخارجية الروسية، امس الثلاثاء، إن “لدى روسيا علاقات مبنية على الاحترام المتبادل تطور باطراد مع كافة الدول العربية بدون استثناء”.

وأشار إلى أنه “في عهد الاتحاد السوفيتي لم تكن لدينا علاقات دبلوماسية مع الجميع، على الرغم من أن روسيا السوفيتية كانت الدولة الأولى التي اعترفت بالسعودية”.

وتابع: “الآن تم تجاوز جميع مخلفات الماضي والأحكام الأيديولوجية، ولدينا علاقات اقتصادية وثيقة وتعاون استثماري مستمر بسرعة، وعلاقات إنسانية وتعليمية. وأود أن أذكر هنا اتصالات المسلمين الروس، الذين يتمتعون بحسن الضيافة في السعودية في ما يخص سفرهم لأداء الحج. ونحن نتعامل بشكل وثيق على الساحة الدولية”.

وأكد أن هناك إمكانيات لاتخاذ إجراءات إضافية لتطوير التعاون الاستثماري، حيث أقام الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة منصات مشتركة مع العديد من الدول العربية، وقبل كل شيء دول الخليج، وهو ينفذ مشاريع واسعة في مجالات الطاقة وصناعة الطائرات وغزو الفضاء وغيرها من المجالات.

وأعاد إلى الأذهان إلى أنه في الوقت القريب سيبدأ في مصر تشييد محطة الضبعة الكهرذرية هي الأولى في إفريقيا، وأن الإمارات تعزز علاقاتها التجارية والاقتصادية والاستثمارية مع روسيا، ويزداد التبادل التجاري بوتائر قياسية.

وأضاف أن السعودية والجزائر تعتبران أكبر الشركاء لروسيا في العالم العربي.

المصدر: موقع الخارجية الروسية