ليبيا – أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على ضرورة عدم التدخل في الانتخابات الليبية المتوقعة في 24 ديسمبر الجاري، من قبل الأمريكيين والأوروبيين.

لافروف وفي مقابلة مع قناة “TeN” المصرية، نشر نصها على موقع الخارجية الروسية، أمس الثلاثاء، تعليقًا على الانتخابات الليبية قال: “ليس بوسعي أن أتحدث باسم الشعب الليبي، ولا يحق ذلك للولايات المتحدة لأنها شاركت في تدمير الدولة الليبية في عام 2011”.

وتابع لافروف حديثه: “كما تحدث الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما، فإن الولايات المتحدة كانت تسعى لإدارة الأمور (من وراء الظهور)، وتقدمت الدول مثل فرنسا إلى الأمام، والتي تبين أن لديها حسابات شخصية مع معمر القذافي”.

وأضاف لافروف: “سنسعى إلى أن يضمن الليبيون بأنفسهم الشفافية ونزاهة العمليات الانتخابية، وأن يكون لديهم ما يكفي من الشجاعة للاعتراف بنتائج خيار الشعب”.