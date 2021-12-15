ليبيا – في إطار إهتمام وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش بملف “السجناء الليبيين في الخارج” قامت اللجنة المكلفة من وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين ورئيس اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين بالخارج محمد زيدان بزيارة إلى تونس لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين فيها، وذلك في إطار تفعيل قرار وزيرة الخارجية رقم (544) بالخصوص.

اللجنة التقت في مستهل الزيارة بفاضل القريو القنصل العام بتونس، حيث استمعت إلى التوضيحات التي تخص هذا الملف كما تمت مناقشة القضايا والمشاكل التي تواجه السجناء الليبيين في جمهورية تونس الشقيقة،ب صفة عامة، وسبل إيجاد الحلول المناسبة لها.

واستعرض أعضاء اللجنة قوائم السجناء والموقوفين في تونس وظروف سجنهم والإجراءات المتخذة من جانب القنصلية بشأنهم.

كما التقت اللجنة المشار إليها في ذات السياق محمد الزليطني القنصل العام بالقنصلية العامة الليبية في صفاقس، وتم خلال اللقاء مناقشة ذات المسائل والقضايا التي تخص السجناء الليبيين الواقعين في نطاق القنصلية العامة بصفاقس.