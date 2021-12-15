دبي – زار ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي معرض “إكسبو دبي 2020″، في جولة سريعة تفقد خلالها عددا من أجنحة المعرض.

والتقى ميسي خلال زيارته لجناح دولة الإمارات مع الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، ومع نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، وقام بالتوقيع في دفتر زيارات الجناح، معبرا عن سعادته بالقيام بهذه الزيارة ومبديا إعجابه بما شاهده.

كما قام النجم الأرجنتيني، سفير “إكسبو دبي 2020″، بالالتقاء مع مجموعة من المواهب الكروية في شلالات إكسبو، من الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، بينما قام هو بمداعبة الكرة وسط صيحاتهم.

ولم ينس النجم الفائز مؤخرا بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته من مجلة “فرنس فوتبول” زيارة جناح بلاده، والالتقاء مع المسؤولين هناك، قبل أن يقوم بجولة سريعة داخل أروقة المعرض مستقلا سيارة كهربائية صغيرة، مختتما جولته بزيارة المركز الإعلامي للمعرض.

واكتظ المعرض بالمئات من محبي النجم الأرجنتيني الذين حرصوا على متابعته خلال الجولة والتقاط الصور التذكارية معه.

المصدر: رابتلي