ليبيا – التقت مستشارة أمين عام الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز أمس الثلاثاء مع رئيس أركان الوفاق محمد الحداد.

وليامز ووفقًا لتغريدة نشرتها بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قالت: “كان لقاءً ممتازًا مع رئيس الأركان، الفريق أول محمد الحداد، بحضور العميد عبد الباسط الشريع”.

وأشادت وليامز باللقاء الذي عقده الفريق الحداد مع الفريق أول عبد الرزاق الناظوري في سرت يوم 11 ديسمبر، متمنيةً أن يشكل اللقاء منطلقًا للمضي قدمًا في توحيد المؤسسة العسكرية.

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