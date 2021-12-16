ليبيا – التقى رئيس حكومة الوحدة رمضان أبو جناح في ديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية.

رئيس الحكومة المكلف رحب في بداية اللقاء بنواب المنطقة الجنوبية، مشيدًا بجهودهم التي يبذلونها من أجل المنطقة، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار في تطويرها والارتقاء بمستوى الخدمات فيها بما يكفل الحياة الكريمة اللائقة بأهلها.

وتطرق الحاضرون إلى مشروع مصفاة الجنوب الذي أعلنت عنه حكومة الوحدة وفرص العمل التي سيوفرها المشروع بعد تنفيذه.

وأوضح أعضاء مجلس النواب أن مصفاة الجنوب سيكون مشروعًا حيويًا واستراتيجيًا، مشيرين إلى أنه بتنفيذ هذا المشروع الضخم ستعالج نهائيًا أزمة نقص الوقود والمحروقات، وستتوفر الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب بالجنوب.

واتفق الحاضرون على ضرورة العمل الجماعي الموحد والمشترك لإنجاز كل المقترحات المطروحة، وإنهاء كل المشاكل التي يعاني منها الجنوب، ودعم البلديات ووضعهم في الصورة حول كل التطورات ومستجداتها.

كما بحث أبو جناح خلال الاجتماع، إيجاد الحلول لمشاكل المواصلات، وتفعيل العمل بالمطارات المتوقفة، وحل أزمة المشروعات الزراعية في المنطقة الجنوبية، ومتابعة عودة عملها بالشكل المطلوب.

واستعرض النواب النتائج التي حققتها حكومة الوحدة بالمنطقة الجنوبية، والتي شملت معظم مدن وقرى الجنوب، منوهين إلى التحسن الملحوظ في القطاع الصحي والخدمات الصحية في كثير من المؤسسات.

وأكد أبوجناح على ضرورة تواصل اللقاءات والاجتماعات مع الوزراء لمتابعة تنفيذ المشروعات ومعالجة المختنقات وحلحلة المشاكل التي تؤثر سلبًا على حياة المواطن في الجنوب.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.