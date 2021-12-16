البرازيل – أحرز أتليتيكو مينيرو لقب كأس البرازيل لكرة القدم ليتوج بالثنائية المحلية عقب تغلبه 2-1 على أتليتيكو بارانينسي الليلة الماضية و6-1 في النتيجة الإجمالية.

وسبق أن فاز أتليتيكو مينيرو، الذي توج بلقب الدوري لأول مرة في 50 عاما مطلع الشهر الحالي، 4-0 في مباراة الذهاب على أرضه الأحد الماضي.

وافتتح كينو التسجيل محرزا هدفه الخامس في أربع مباريات بعد هجمة مرتدة في الدقيقة 25.

وعزز هالك، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في البرازيل هذا العام، تقدم الفريق الضيف قبل 14 دقيقة من النهاية.

وأحرز جادرسون هدف أتليتيكو بارانينسي في الدقيقة 87.

وقال هالك: “من الصعب اللعب على هذا الملعب لكننا حافظنا على هدوئنا ونجحنا”.

وتابع: “حلمنا بهذه الثنائية لأكثر من 50 عاما. الجماهير كانت رائعة معي وهذا حلم أصبح حقيقة”.

وأصبح أتليتيكو مينيرو الفريق الثاني الذي يتوج بالثنائية المحلية بعد كروزيرو كما فاز ببطولة مقاطعة ميناس جرايس ليعادل إنجاز غريمه من 2003.

المصدر: “رويترز”