ليبيا – سلط تقرير إخباري الضوء على أسباب تنامي فرص تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد سابقًا بحلول الـ24 من ديسمبر الجاري.

التقرير الذي نشرته وكالة أنباء “أسوشييتد برس” الأميركية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن إجراء التصويت في موعده أو تأجيله قد يتحول إلى انتكاسة مزعزعة للاستقرار، مبينًا أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية كانت منذ ما يقرب من عام العمود الفقري للجهود الدولية لإحلال السلام في ليبيا.

وأكد التقرير أن المؤيدين لإجراء هذه الانتخابات يخشون حدوث فراغ خطير إذا لم يتم إجراؤها في الموعد المحدد، فيما يحذر المنتقدون من أن المضي قدمًا في التصويت الآن قد يدفع بالبلاد إلى أعمال عنف جديدة؛ لأن الأخيرة ما تزال منقسمة بشدة بين فصائل مسلحة من المرجح أن ترفض أي فوز لخصومها.

ووفقًا للمطالبين بتأجيل الانتخابات فإن انعدام الثقة بين شرق البلاد وغربها ما زال عميقًا ومتقلبًا، فيما اتهم مسؤول أممي غير مخول بالتصريح المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بعدم القدرة على توحيد المؤسسات، لا سيما العسكرية وتفكيك الميليشيات وضمان خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وتابع هذا المسؤول بالقول: إنه كان ينبغي تسوية هذه القضايا قبل الذهاب إلى الانتخابات، في ظل الحاجة إلى مزيد من الوقت والجهد لتسويتها. فيما أوضح المبعوث الأممي الأسبق طارق متري أنه من دون وجود قوات عسكرية موحدة فإن الانتخابات تشكل تهديدًا للسلام.

وأضاف متري قائلًا: “كيف يمكن الفوز بالجدل في انتخابات ديموقراطية عندما يتم رفع البنادق لأقصى حد من كلا الجانبين”. فيما قال مواطنون: إن كل الفصائل تقول علنا إنها مع الانتخابات، لكنها واقعيًا تعمل ضدها، ما يعني أن الحديث عنها يمثل خديعة للنفس في ظل الوضع الحالي الذي لم يتغير منذ العام 2011.

ترجمة المرصد – خاص