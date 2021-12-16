ليبيا – قال السياسي التركي فراس أوغلو إن زيارة وفد من مجلس النواب لتركيا ولقاء الرئيس التركي تعد زيارة مهمة على الصعيد المؤسساتي، واصفًا ذلك بالتحرك “المهم”، مشيرًا إلى أنه كانت هناك زيارات مؤسسية خلاف الزيارات السياسية تحت ما يسمى بين الدول العلاقات البرلمانية، خاصة أنه في البرلمان التركي توجد مجموعات لإنشاء العلاقات البرلمانية مع دول متعددة كليبيا، وهذا يفيد في الأمور السياسية والاجتماعية ولبحث الوضع البرلماني والتجربة الديمقراطية التركية.

أوغلو اعتقد خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد أن هذه الزيارة لم يكن لها إسهام كبير في تسوية الأزمة الحالية والدفع بالطريق لإجراء الانتخابات، لأنه كانت هناك قراءة دولية ومشاركة دولية في الانتخابات الليبية.

وأضاف: “جزء من هذه المكونة الكبيرة للعلاقات وجدنا أن الولايات المتحدة تعالت بقوة، والزيارات التي قامت بها لجنة 5+5 والمؤشرات الدولية التي طرحتها الدول من أجل دعم الانتخابات ومنها تركيا التي وافقت على انسحاب القوات التركية في حال كان هناك انسحاب كامل لكل القوات العسكرية والأجنبية في الداخل الليبي، حيث ساهم ذلك في إحياء العملية السياسية وهذه الأمور كلها تأتي في مجمل مجموعة كاملة”.

وبشأن إمكانية حدوث تبادل تجاري بحري يصل المنطقة وفق الاتفاقية المبرمة بين تركيا وليبيا، توقع حدوث ذلك في المخطط القادم بالنسبة لتركيا لأن ليبيا كتلة واحدة سياسيًا ولا يجب تمزيقها من الناحية الجغرافية والتجارية، مؤكدًا على أن هذه النقطة مهمة بالنسبة لتركيا.

كما أكد على أن التغيرات الإقليمية في المحيط لها دور في تليين المواقف معتقدًا أنه بعد اللقاء بين الشيخ محمد بن زايد ورجب طيب أردوغان سيكون هناك ليونة من أجل إحياء العملية الانتخابية، وستكون هناك محاور مختلفة عما كانت عليه سابقًا والأيام القادمة ستوضح ذلك، بحسب زعمه.