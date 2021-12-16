القدس – أفاد الإعلام العبري، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت عن نيتها استئناف فتح قنصليتها في القدس والتي تقدم خدماتها للفلسطينيين.

ونقل موقع “تايمز أوف إسرائيل”، عن مسؤول في البيت الأبيض قوله: “بما أن إسرائيل بالفعل في مواجهة أمام ادارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حول الاتفاق النووي مع ايران، الولايات المتحدة لا تريد فتح جبهة ثانية حول استئناف فتح القنصلية”.

يشار إلى أنه خلال اجتماع الرئيس بايدن مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت مؤخرا في واشنطن، أوضح بايدن أنه لا ينوي ترك خطته لاستئناف فتح القنصلية الأمريكية في القدس، وذلك نقلا عن مسؤولين اطلعوا على الاجتماع بين الزعيمين.

وكان مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون أشاروا إلى أن بايدن عرض قضية فتح القنصلية عدة مرات خلال اجتماعاته مع بينيت، وشدد بايدن على أن استئناف فتح القنصلية هو تعهد انتخابي قام بتقديمه وشدد على أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث بالنيابة عنه خلال زيارته إلى إسرائيل في مايو الماضي وقال إنه سيتم استئناف فتح القنصلية.

المصدر: i24news