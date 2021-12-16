الأمم المتحدة تمدد تفويض بعثة حفظ السلام في منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان

الأمم المتحدة تمدد تفويض بعثة حفظ السلام في منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان

السودان – صادق مجلس الأمن الدولي على تمديد تفويض بعثة حفظ السلام في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان لخمسة أشهر، مع خفض تعدادها قليلا.

وتبنى المجلس أمس الأربعاء بالإجماع قرارا صاغته الولايات المتحدة، ينص على تمديد التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي (“يونسفا”) والذي انتهى مساء أمس 15 مايو القادم.

ويقضي القرار بخفض تعداد البعثة التي تم تشكيلها عام 2011 في المنطقة الغنية بالنفط من حوالي أربعة آلاف عنصر حاليا إلى 3250 عنصرا.

وحث أعضاء مجلس الأمن في قرارهم الجديد حكومتي السودان وجنوب السودان على فعل كل ما يلزم لضمان أن تصبح أبيي منطقة منزوعة السلاح فعلا، بما في ذلك من خلال برامج لنزع السلاح عند الضرورة، بالإضافة إلى تبني خطوات رامية لتسهيل وتطبيق إجراءات لبناء الثقة بين المجتمعات المحلية.

وجاء ذلك بعد أن عرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير صدر عنه مؤخرا عن الوضع في أبيي على مجلس الأمن خفض تعداد “يونسفا” إما إلى 3250 أو 2900 عنصر.

ويأتي ذلك بعد شهر من إخفاق الولايات المتحدة في تمرير مشروع قرار آخر كان يقضي بتمديد تفويض البعثة لستة أشهر، ما أجبر واشنطن على الاكتفاء بتبني قرار تمديد فني لشهر واحد.

المصدر: “فرانس برس”