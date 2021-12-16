اليمن – أكدت الأمم المتحدة إن الدعم الدولي لجهودها ضروري بهدف التوصل إلى حل شامل للنزاع في اليمن، وأن لفرنسا دور مهم في تلك المساعي.

وأوضح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن الدعم الدولي المنظم لجهود الأمم المتحدة ضروري من أجل عملية سياسية جامعة تهدف للتوصل إلى حل شامل للنزاع في اليمن”. وهو النزاع المستمر منذ 7 أعوام.

وقال مكتب المبعوث الأممي، عبر “تويتر”، إن “غروندبرغ زار فرنسا والتقى بكبار المسؤولين الفرنسيين”، ونقل عنه أن “لفرنسا دور مهم تؤديه بوصفها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن وفي الاتحاد الأوروبي”.

وتأتي الزيارة غداة إعلان المبعوث الأممي، خلال إحاطته مجلس الأمن الدولي بنتائج مشاوراته بشأن الحل السياسي في اليمن، أنه “يتصور عملية سياسية جامعة يمتلكها اليمنيون ويدعمها المجتمع الدولي تدعم الحلول قريبة الأمد، تحدد وتبني التوافق حول عناصر تسوية سياسية تنهي الحرب بشكل مستدام، وتؤسس لترتيبات حكم جامعة، وتضمن حقوق اليمنيين المدنية والسياسية والاجتماعية الاقتصادية والثقافية”.

وقال إن “العملية يجب أن تصمم بطريقة تسمح بإحراز التقدم بشكلٍ متوازٍ فيما يتعلق بمختلف عناصر جدول الأعمال ذات الأهمية لليمنيين وتعالج الأولويات المعلنة للأطراف في سياق جدول أعمال أوسع نطاقًا يمثل مصالح مختلف اليمنيين”.

وأشار إلى “أهمية وجود دعم دولي وإقليمي منظم ومنسق”، وشدد على أن “دعم مجلس الأمن سيكون ذا أهمية حيوية”.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة “أنصار الله” وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى، وهو نزاع تسبب في مقتل وإصابة مئات الآلاف ونزوح السكان، إضافة إلى انتشار الأوبئة والأمراض.

المصدر: “سبوتنيك”