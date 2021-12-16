ليبيا – اعتبر المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي أن الزخم الوطني الرافض للتأجيل والتعطيل والمطالب بإجراء الانتخابات أدى لعودة الزخم الدولي وانتهت محاولة الالتفاف على الإرادة الوطنية.

البيوضي أكد في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على أن كل الطرق تؤدي لاجراء الاستحقاق في موعده.

وتابع: “فشكرًا لكل من رفع صوته مدافعًا ومناديًا نحو تحقيق الأمل، ومعًا سنعبر المستحيل، وبانتظار الخطوات النهائية للانتخابات الرئاسية”.

كما شدد على أنه قد آن الأوان لليبيا جديدة قوية وقادرة محررة ومستقلة.