اليمن – أعلن التحالف الدولي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية عن تدمير طائرة مسيّرة أطلقت من مطار صنعاء الدولي حيث تسيطر جماعة “أنصار الله” الحوثية، باتجاه جنوب المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” عن التحالف قوله إنه تم “تدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية، من مطار صنعاء الدولي”.

وكان التحالف أعلن مساء أمس الأربعاء عن سقوط قذيفة صاروخية بالمنطقة الصناعية في جازان جنوبي السعودية، أطلقتها جماعة “أنصار الله” الحوثية من اليمن.

وأضاف أن القذيفة الصاروخية خلفت “أضرارا مادية بثلاث ورش صناعية واحتراق ثلاث مركبات مدنية”.

المصدر: RT