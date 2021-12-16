روما – ذكر تقرير أممي صدر اليوم الخميس أن 69 مليون شخص في العالم العربي عانوا من سوء التغذية عام 2020، وأن ثلث سكان المنطقة البالغ عددهم 420 مليون نسمة، لم يحصلوا على غذاء كاف.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في تقرير لها إنه بين عامي 2019 و2020، عانى 4,8 مليون شخص في العالم العربي من سوء التغذية “في جميع الطبقات الاجتماعية والبلدان المتضررة أو غير المتأثرة بالنزاعات”.

وأشارت المنظمة إلى أن أكثر الدول تضررا هي الصومال، حيث يعاني 59,5% من السكان من الجوع بينما تواجه الحكومة الهشة تمردا مسلحا منذ عام 2007، واليمن الذي يشهد حربا منذ سبع سنوات حيث طال الجوع 45,4% من السكان.

كما سجل اليمن الرقم القياسي في عدد الإصابات بفقر الدم الذي عانت منه 61,5% من النساء في سن الإنجاب حتى عام 2020. وأضاف التقرير أنه “عانى 141 مليون شخص في المنطقة من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد عام 2020، بزيادة قدرها 10 ملايين عن العام الذي سبقه”.

وبذلك يكون الجوع قد تفاقم بنسبة 91,1% في العالم العربي على مدى العشرين سنة الماضية، حسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة. وترافق ذلك مع مشاكل تتعلق بالصحة العامة، حيث يعاني 20,5 % من الأطفال دون سن الخامسة في المنطقة من التقزم و10,7% من هذه الفئة العمرية من زيادة الوزن.