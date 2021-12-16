ليبيا – القى مركز شرطة الغرب الثلاثاء القبض على شخصين يقومان بعرض صكوك مزورة بالملايين لسحبها من المصارف بطرق غير قانونية مقابل نسبة.

مديرية أمن طرابلس قالت عبر مكتبها الإعلامي إن مركز شرطة الغربي القى القبض على شخصين يقومون بعرض شيكات مزورة تحمل قيمة مالية كبيرة تقدر بـ15 مليون دينار.

ونوهت المديرية إلى أن عناصر تحريات مركز شرطة الغربي و مكتب الدعم المركزي المدينة القديمة قاموا بتشكيل فريق عمل للتحري على القضايا التي سجلت وضبط المطلوبين وذلك بناء على التعليمات الصادرة من مدير أمن طرابلس العميد محمود ضوء العابد .

وتمكن أعضاء التحري بالمركز وأعضاء الدعم المركزي بعد التحري وجمع المعلومات من ضبط كل من(ي،خ،م ) 1996 ليبي الجنسيه(ت،أ،ن ) مواليد 1981 ليبي الجنسية وهم يقومون بعرض شيكات تحمل قيمة مالية كبيرة تقدر بمبلغ خمسة عشرة مليون دينار من أجل سحبهم من المصارف بطريقة غير قانونية مقابل نسبة معينة وهي ليست ملك لهم وتحصله عليها من أشخاص أخرين بداعي التزوير والتحايل على القانون.

مديرية أمن طرابلس أكدت أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضده المضبوطين بعد إعترافهم بما نسب لهم وإذ يؤكد أعضاء مركز الغربي و مكتب الدعم المركزي المدينة القديمة بأنهم سيكونون هم العيون الساهرة للحفاظ على راحة المواطنين وسلامة حياتهم.