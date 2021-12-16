الزناتي أطلع القطراني بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة على سير عمل الوزارة خصوصًا فيما يتعلق باستعداداتها لمجابهة المتحور الجديد لوباء كورونا والوضع الوبائي بصفة عامة، بالإضافة الى دور الوزارة في تقديم الرعاية الصحية الأولية والتخصصية عبر مختلف المراكز الطبية.

ومن جهته حث القطراني الزناتي على بذل المزيد من الجهد للرفع من كفاءة القطاع الطبي ووضع تقديم الرعاية اللازمة لمرضى الأورام والأمراض المزمنة ضمن أولويات الوزارة وتقديم ما يلزم وتوفير الأدوية التي يعجز المواطن عن توفيرها، بسبب غلاء أسعارها أو عدم توفرها.