إنجلترا – يسعى النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي لمواصلة حصد الأرقام الشخصية المميزة وذلك عند مواجهة نيوكاسل يونايتد اليوم الخميس، ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي حال نجح محمد صلاح بتسجيل أو صناعة هدف في مباراة الليلة أمام “المكابيس” سيكون أمام رقم قياسي آخر.

إذ سيعادل رقم مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي باعتباره صاحب أطول سلسلة مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي، على صعيد المساهمة في الأهداف، بـ15 مباراة وجاء ذلك ما بين 15 بين أغسطس وديسمبر عام 2015.

وعزز النجم المصري صدارته لترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 14 هدفا، وبفارق 5 أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الوصيف برصيد 9 أهداف.

ويحتل ليفربول حاليا وصافة ترتيب البريمرليغ برصيد 37 نقطة متخلفا بفارق 4 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، بينما يتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز التاسع عشر برصيد 10 نقاط.

المصدر: RT