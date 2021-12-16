ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس الأربعاء مدير عام مطار طبرق الدولي سعد جاب الله، ورئيس الفرع البلدي عمر المختار بطبرق، حافظ الغماري.

اللقاء ناقش بحسب مكتبه الإعلامي العديد من القضايا التي تخص المطار وتطويره وحل بعض المختنقات التي تواجه إدارته والعاملين به، وكذلك الاطلاع على بعض الاحتياجات والمشاكل التي تواجه المواطنين في الفرع البلدي المعني.

بدوره ، أكد المنفي على أهمية أن تضطلع كل الجهات التنفيذية المختصة، بأداء دورها الخدمي في كل المدن والقرى في كل ربوع البلاد، من أجل الصالح العام وتحسين جودة الخدمات في كل المرافق الخدمية للدولة.

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