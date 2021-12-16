بسبب إضراب سائقي نقل المحروقات.. إقبال كثيف على محطات الوقود في تونس

بسبب إضراب سائقي نقل المحروقات.. إقبال كثيف على محطات الوقود في تونس

تونس – تشهد محطات بيع الوقود في تونس إقبالا كثيفا للتزود بالمحروقات، مما تسبب بتعطل حركة المرور في شوارع العاصمة، بعد إعلان سائقي نقل المحروقات عن الدخول في إضراب لمدة 3 أيام.

وبحسب راديو “موزاييك أف أم” المحلي، أعلنت بعض محطات الوقود عن نفاد المحروقات لديها، بسبب الإقبال الكثيف على التزود.

يذكر أن الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص في اتحاد عمال تونس، رشاد النموشي، كان قد أكد دخول سائقي نقل المحروقات في إضراب عن العمل لمدة 3 أيام، بداية من منتصف ليلة الأربعاء 15 ديسمبر 2021.

وأوضح النموشي أن هذا الإضراب يأتي للمطالبة بإدراج سواق شاحنات نقل المحروقات ضمن الاتفاقية المشتركة القطاعية للتجارة وتوزيع النفط وجميع مشتقاته.

من جهته، قال عفيف المبروكي، مدير توزيع المحروقات بوزارة الصناعة التونسية، في تصريح لراديو “موزاييك أف أم”، إن الإضراب المقرر يخص شركات نقل المحروقات، لا محطات وشركات التوزيع.

وأشار إلى أن جزءا فقط من العمال المنخرطين في اتحاد عمال تونس سيخوضون هذا الإضراب، لإشكاليات لهم مع مشغليهم بعد عدم التوصل إلى اتفاق.

ووجه المتحدث نداء للمواطنين، قائلا: “لا داعي للهلع والتوجه بكثافة إلى محطات الوقود، لأن ذلك سيخلق أزمة في توفير المحروقات”. وتابع: “نطمئن المواطنين أن المحروقات موجودة، وقمنا بالاستعدادات اللازمة مع مختلف شركات التوزيع، والتزويد بالمحروقات لن يتوقف”.

المصدر: راديو موزاييك