بعد تأقله في كأس العرب.. جماهير مانشستر يونايتد تطالب بفرصة أكبر للتونسي حنبعل مجبري

بعد تأقله في كأس العرب.. جماهير مانشستر يونايتد تطالب بفرصة أكبر للتونسي حنبعل مجبري

قطر – قدم لاعب خط الوسط حنبعل مجبري أداء لافتا مع المنتخب التونسي في بطولة كأس العرب المقامة في قطر ما أثار انتباه مشجعي مانشستر يونايتد، الذين طالبوا بمنحه فرصة أكبر ضمن الفريق الأول.

وحصل اللاعب البالغ 18 عاما على جائزة “رجل المباراة” مرتين متتاليتين خلال مواجهة منتخب بلاده أمام المنتخب الإماراتي الاثنين الماضي في النسخة الافتتاحية للبطولة، وأمس الأربعاء أمام المنتخب المصري والتي انتهت بتأهل “نسور قرطاج” إلى نهائي كأس العرب.

ونقلت صحيفة “صن” الإنجليزية أن مشجعي مانشستر يونايتد يرغبون من مدرب الفريق، رالف رانجنيك، منحه اللاعب التونسي الفرصة لإثبات نفسه مع الفريق الأول.

وأظهرت تغريدات مشجعي مانشستر يونايتد، حماستهم في رؤية اللاعب في صفوف “الشياطين الحمر”.

وغرد أحد المستخدمين عبر “تويتر”: “صعدوا حنبعل مجبري إلى الفريق الأول وستحل أزمة خط الوسط، أجرؤ على قول ذلك”.

وساعد حنبعل منتخب تونس في التأهل إلى ربع النهائي أولا بعد فوز 1-0 على الإمارات الذي جعل تونس تتصدر المجموعة الثانية الأسبوع الماضي.

كما قدم تمريرة حاسمة في الفوز 5-1 على موريتانيا، ثم قدم اللاعب الشاب أفضل أداء عندما حجزت تونس مكانها في نهائي البطولة بعد الفوز على مصر 1-0 سجله عمرو السولية بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة.

وظهر حنبعل مجبري لأول مرة مع مانشستر يونايتد في المباراة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي حيث شارك كبديل في الفوز 2-1 خارج أرضه على ولفرهامبتون.

وبسبب عروضه المذهلة في الأكاديمية، حصل بطل موناكو الشاب السابق على عقد طويل الأمد في مارس.

ويأمل مشجعو مانشستر يونايتد أن يقدم حنبعل عرضا رائعا مرة أخرى عندما تلعب تونس المباراة النهائية في نهاية هذا الأسبوع.

وهذه المرة الأولى التي تبلغ فيها تونس المباراة النهائية، إذ أحرزت لقب النسخة الأولى عندما كانت تقام بنظام دور المجموعات ثم شاركت مرة ثانية في 1988.

المصدر: thesun