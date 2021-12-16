ليبيا – التقى رئيس حكومة الوحدة المكلف رمضان أبوجناح أمس الثلاثاء رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، للوقوف على احتياجات الشركة بحضور وزير الشباب فتح الله الزني ومستشار شؤون الكهرباء بديوان رئاسة الوزراء أسامة الضراط.

أبو جناح اطلع بحسب ما أفاد مكتبه الإعلامي على المراحل التي تمر بها الأعمال الإنشائية والمدنية والجدول الزمني لإتمام العمل بالمحطات التي تحت قيد الإنشاء، وعلى المشاكل التي تواجه الشبكة العامة للكهرباء، ومتابعة صيانة المحولات وغرف التوزيع.

واستعرض الاجتماع مقترح منح علاوة للمهندسين والفنيين بالشركة العامة للكهرباء والذي سيطرح في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، تقديرًا للمجهودات التي يبذلها العاملين بالشركة.

من جانبه، أشار الرئيس المكلف أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة إجراءات تفعيل المشروعات وتحديد بداية تنفيذها، إضافة إلى بحث سبب معالجة كافة العراقيل والمشاكل التي تواجه شركة الكهرباء.

وأكد أبو جناح دعم الحكومة لشركة الكهرباء وتذليل كافة الصعوبات التي تعرقل عملها، وتسهيل كافة الإجراءات لإبرام العقود الجديدة وتنفيذ المشاريع المتوقفة، وإجراء الصيانة اللازمة للمحطات، مشدّدًا على ضرورة تكاثف الجهود لمعالجة أزمة انقطاع الكهرباء.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.