ليبيا- أكد تقرير تحليلي نشره موقع “أهرام ويكلي” الإخباري المصري أن رؤية مصر لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا تتعلق بأمن واستقرار البلاد.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أوضح أن هذه الرؤية لا تتمحور حول الـ24 من ديسمبر الجاري كموعد نهائي يجب الوفاء به، مبينًا أن المسؤولين المصريين مع إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ظل وضع أمني مستقر بدرجة كافية لاحتواء أي تداعيات من النتائج.

وتابع التقرير: إن التصريحات التي تلت لقاءات ستيفاني ويليامز مستشارة أمين عام الأمم المتحدة لشؤون ليبيا مع مسؤولين ليبيين لم تظهر أي التزام بموعد الـ24 من ديسمبر الجاري. ناقلًا عن ديبلوماسي غربي قوله: “قد تحاول جعل الأشياء تعمل ولكن ذلك لن يكون سهلًا فالوضع لم يسير على ما يرام في الأشهر الأخيرة”.

وبين هذا الديبلوماسي أن أحد الأسباب التي تجعل هذا الموعد غير مجد بشكل متزايد هو فشل المبعوث الأممي المستقيل يان كوبيتش في العمل عبر متاهة المصالح المتضاربة الداخلية والخارجية في البلاد؛ لأن التطورات في ليبيا لا تتعلق أبدًا بالأطراف الليبية فقط.

بدوره قال ديبلوماسي أوروبي: “إنهم يشركون دائمًا لاعبين إقليميين ودوليين وتأثيرهم على الفصائل الليبية في شرق وغرب البلاد” فيما أتت استقالة المبعوث الأممي السابق غسان سلامة بحسب مصادر مقربة لتوصله لقناعة مفادها أن بعض الدول تريد إبقاء ليبيا في حالة اضطراب بدلًا من تسهيل عملية انتخابية.

وأضاف التقرير: إن كوبيتش هو الآخر حاول دفع العملية السياسية الليبية في مسارها الصحيح قبل أن يدرك بعد وقت قصير أنه منخرط في مهمة عبثية، ما جعله يشعر بالإحباط والتقدم باستقالته قبل 3 أسابيع فقط من تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة.

ترجمة المرصد – خاص