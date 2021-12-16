ليبيا – تشهد العاصمة طرابلس حالة من الترقب والهدوء الحذر بعد التحركات العسكرية التي طرأت مساء أمس وكادت تتحول الى صدام مسلح في محيط رئاسة الوزراء والمجلس الرئاسي .

وشهدت العاصمة يوم أمس تحركات مسلحة في مناطق مختلفة على خلفية تعيينات عسكرية قام بها المنفي لعسكريين منهم آمر لمنطقة طرابلس العسكرية وتشكيل ألوية لأطراف مرتبطة بتيار متشدد يمثله ” البقرة ” في تاجوراء ومحمود بن رجب في الزاوية وغيرهم .

فيديو > مجموعات مسلحة تسيطر على محيط مقر رئاسة الوزراء في #طرابلس على خلفية التوتر الذي نشب بسبب تعيينات الرئاسي لضباط وانشاء ألوية بقادة مرتبطين بتيار متشدد . #المرصد #ليبيا pic.twitter.com/0o6z28l9CL — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) December 15, 2021

إلا أن الأمر لم يقتصر عند هذا الحد ، حيث كشفت مصادر لـ المرصد عن ان التحركات العسكرية في طرابلس مرتبطة بمخطط يدبره المنفي لإعلان التمديد يوم 23 ديسمبر وتشكيل حكومة مصغرة.

وكشفت المصادر ذاتها بأن المنفي خطط للموضوع بالتعاون مع بعض الدول التي زارها مؤخرًا وطرحه على أطراف داخلية .

وترتكز خطة المنفي على إعلان مرسوم ” رئاسي ” بتجاوز صلاحياته في خارطة الطريق ونسق مع بعض المجموعات المسلحة لوضعه موضع التنفيذ .

تفجير الوضع في سبها

أما جنوبًا، فقد نشرت المرصد في 6 ديسمبر الجاري عن نفس المصادر معلومات حول وجود عملية تستهدف زعزعة أمن الجنوب وتحديدًا سبها وهو ماتحقق في 14 ديسمبر بالفعل .

وأكدت المرصد في حينه أن العملية يجري التحضير لها عبر تحريك قوات من الشمال كدعم لقوة تابعة للرئاسي في سبها وخلق صراع مع القوات المسلحة .

وفي مطلع ديسمبر حطت طائرة شحن تابعة لسلاح الجو الأميري القطري في معيتيقة محملة بشحنة أسلحة أغلبها صواريخ حرارية ضمن التحضير للعملية.

وأجج المنفي صراع سبها بتحريضه كتائب عسكرية للإنشقاق عن القيادة العامة ونقل تبعيتها له مقابل أموال وعتاد وهو ماتم مع الكتيبة 116 التي كان يتولى امرتها مسعود جدي .

ونقل المنفي تبعية كتيبة جدي للرئاسي وأصدر لها قرارًا بتحويلها إلى لواء وكلفها بتأمين الجنوب دون الرجوع والتنسيق مع لجنة 5+5 التي أكد مصدر منها بأن اجراءات المنفي تربك وتعرقل عملهم .

وفي 17 يونيو الماضي أصدر المنفي القرار 10 لسنة 2012 بشأن تشكيل ما أسماها غرفة لتأمين الجنوب وقد ضمت ثلاثة كتائب حرض 2 منها على الانشقاق عن القيادة العامة للقوات المسلحة .

وتقود تحركات المنفي إلى زعزعة التوازنات العسكرية القائمة في البلاد منذ فترة وتهدد اتفاق وقف اطلاق النار وكان إصدار غالبية هذه القرارات يتم بعد زياراته المتكررة إلى دولة قطر اضافة لاجتماعاته في طرابلس مع قيادات من ” تيار المفتي ” الذي كان يشكل كتلة الوفاء ابان فترة المؤتمر الوطني وبعضوية المنفي نفسه .

المرصد – خاص