ليبيا – أصدر تكتل إحياء ليبيا برئاسة عارف النايض المترشح للانتخابات الرئاسية مقترحًا لنقل السّلطات التّنفيذيّة إلى القضاء، وإجراء الانتخابات في موعدها، لمنع الفراغ التّنفيذي في الدولة الليبيّة بحلول 24 ديسمبر الجاري، ولضمان إجراء الانتخابات الرّئاسيّة في موعدها.

التكتل أوضح أن الهدف من مقترحه الذي تلقت المرصد نسخة منه، يأتي للمنع الفوري لظاهرة تضارب المصالح الواضحة وما صاحبها من فساد ونهب وهدر وتزوير وغشّ.

واقترح التكتل على البرلمان اللّيبي، والقوى الفاعلة، المؤسّسية والسياسيّة والعسكريّة، في كافّة أنحاء ليبيا، وكذلك على مجلس الأمن الأممي، والمجتمع الدّولي عدد من النقاط أبرزها التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسيّة في موعدها 24 ديسمبر، وليكن هذا التّاريخ موعدًا لبداية فترة الدعاية الانتخابيّة أو لنشر القائمة النّهائيّة للمترشّحين، إن لم تصدر قبل ذلك.

كما أكد على انتهاء ولاية المجلس الرّئاسي وحكومته (حكومة الوحدة الوطنية) بانتهاء يوم 23 ديسمبر الجاري عند منتصف اللّيل، وذلك بموجب قرارت البرلمان في جلسة منح الثّقة وجلسة سحب الثّقة، وكذلك بموجب التعهدات والتأكيدات المكتوبة والمرئيّة والمسموعة لأعضاء المجلس الرّئاسي ورئيس الحكومة، وكذلك بموجب البيانات الترحيبيّة بجلسة منح الثّقة من قبل مجلس الأمن الأممي، وغيرها من البيانات الدوليّة.

واقترح التكتل نقل كافّة السّلطات التنفيذيّة التي يحملها المجلس الرئاسي وصلاحيّات تسيير الأعمال التي تملكها الحكومة الحاليّة إلى المجلس الأعلى للقضاء، برئاسته وهيكليته الجديدة بموجب القانون رقم 11 لسنة 2021، واجتماع المجلس الأخير بتاريخ 14 ديسمبر 2021، على أن تكون قرارات المجلس بإجماع أعضائه.

وتضمن مقترح التكتل إيقاف عمل رئيس الوزراء ونوّابه وجميع الوزراء ووزراء الدّولة، والاقتصار على تسيير الأعمال بالوكلاء فقط، وكذلك إيقاف عمل جميع الموالين لرئيس الوزراء منعًا لاستمرار تضارب المصالح واستخدام أدوات الدولة للدّخول في الانتخابات أو تخريبها.

ودعا التكتل إلى إيقاف تصرّفات محافظ ليبيا المركزي في أموال الشّعب الليبي، بحيث يقتصر الصرف على المرتّبات وضروريات الحياة ودعم الانتخابات.

وحثّ التكتل المفوّضية العليا للانتخابات على الإسراع في حسم القائمة النهائيّة للمترشّحين وإصدارها في أقرب وقت، لا يتجاوز 24 ديسمبر الجاري بأيّ حال من الأحوال، وحثّها على تسريع جميع الإجراءات لإقامة الانتخابات في وقتها المحدّد.

كما دعا إلى تخويل القوى العسكرية والشرطيّة والأمنيّة في طرابلس بتمكين المجلس الأعلى للقضاء من استلام زمام الأمور، وكذلك جميع مقرّات السّلطة التّنفيذيّة قبيل يوم 24 ديسمبر الجاري، منعًا لأيّ فراغ تنفيذيّ في كيان الدولة الليبيّة.

تكتل إحياء ليبيا طالب من جميع القوى السياسيّة الوطنية والمجتمعية الليبيّة مساندة هذا المقترح، مُرحّبًا في الوقت ذاته بالتّواصل معهم واللقاء بهم للتنسيق بالخصوص.