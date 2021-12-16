إنجلترا – ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مباراة ليستر سيتي وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التي كانت مقررة اليوم الخميس، تأجلت بسبب تفشي كوفيد-19.

وهذه ثالث مباراة تلغى لتوتنهام بسبب الفيروس عقب مباراة ضد رين في دوري المؤتمر الأوروبي الأسبوع الماضي وأخرى أمام برايتون أند هوف ألبيون في الدوري المحلي مطلع الأسبوع.

وتأجلت مباراة برينتفورد مع مانشستر يونايتد، أمس الأول الثلاثاء، نتيجة تفشي متحور “أوميكرون” لفيروس كورونا، وأصبحت مباراة بيرنلي مع واتفورد أمس الأربعاء ثالث مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، يتم تأجيلها في غضون أسبوع واحد.

المصدر: “رويترز”