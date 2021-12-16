الجزائر – وجه عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، رسالة تهنئة للاعبي المنتخب المحلي، عقب تأهلهم إلى نهائي بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر.

وحقق المنتخب الجزائري، انتصارا دراماتيكيا، على حساب نظيره القطري، بنتيجة 2-1، في مباراة نصف النهائي التي أقيمت بينهما على إستاد الثمامة.

وقال تبون في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “مبروك للأبطال التأهل للنهائي”.

بدوره أشاد وزير الشباب والرياضة الجزائري عبد الرزاق سبقاق، بتأهل المحاربين.

وقال الوزير في تغريدة عبر الحساب الرسمي للوزارة على “فيسبوك”: “هنيئا لجميع عناصر المنتخب الوطني الجزائري على هذا الأداء البطولي الباهر، والشكر موصول لكافة المساهمين من الطاقمين الفني، والإداري في تحقيق هذا الفوز الرائع”.

وأضاف: “ألف مبروك لمنتخبنا بالتوفيق في مباراة النهائي مع الشقيقة تونس إن شاء الله”.

وسيتنافس المنتخب الجزائري على رفع كأس البطولة يوم السبت المقبل، مع المنتخب التونسي الذي حجز بطاقة النهائي الأولى بعد تغلبه على نظيره المصري بهدف دون مقابل.

المصدر: twitter/TebbouneAmadjid