مصر – أصدرت وزيرة التضامن المصرية نيفين القباج، قرارا “بفرض رسوم إضافية على دخول دور السينما والملاهي، وتذاكر السكك الحديدية بالدرجة الأولى والثانية، والرسائل البرقية والبريدية”.

وتضمن القرار، فرض رسوم إضافية على كل أجر دخول دور السينما والملاهي، وعن تذاكر السكة الحديد بالدرجة الأولى والثانية، ورسائل البرقيات أو التليفون “ترانك”، والرسائل البريدية، على أن تضاف حصيلة الرسوم الإضافية إلى صندوق دعم مشروعات المؤسسات والجمعيات الأهلية المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى طبقا لأحكام تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون 149 لسنه 2019.

المصدر: اليوم السابع